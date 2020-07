Mancini: “La partita col Siviglia si prepara da sola. I risultati positivi ci hanno dato sicurezza”

Gianluca Mancini salterà per squalifica l’ultimo appuntamento in campionato, quello di domani contro la Juventus. Il difensore giallorosso ha comunque rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Roma, parlando di vari argomenti: dall’Europa League al nuovo modulo. Queste le sue dichiarazioni: “La partita con il Siviglia si prepara da sola, è fondamentale per la stagione. Ci andremo con consapevolezza di poter fare bene, veniamo da una striscia positiva in campionato e abbiamo la spensieratezza giusta. Abbiamo l’obbligo di provarci”.

Con la vittoria in casa del Torino la Roma si è già assicurata il quinto posto e l’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League. Il centrale ha analizzato così il finale di campionato: “L’ultima serie di risultati positivi ci ha dato sicurezza. Dopo le tre sconfitte consecutive abbiamo reagito bene e archiviare il discorso qualificazione con una giornata di anticipo era importante. Ora dobbiamo concludere bene contro la Juventus”.

Mancini ha poi commentato così il suo ruolo nel nuovo assetto tattico adottato dalla squadra: “Il mister mi dà la libertà di portare la palla nella metà campo avversaria e di pressare l’avversario lontano dalla nostra porta. Mi piace giocare così, perché abbiamo la possibilità di rendere meno pericolosi gli avversari”.

Un periodo positivo in campo, al quale il giallorosso ha aggiunto la gioia personale per la nascita della figlia Ginvera. “Diventare papà ha rappresentato una emozione molto forte per me. Mi è cambiata la vita, è stata una felicità enorme. Ora dopo aver gioito per questo spero di festeggiare una cosa anche con la Roma”.