"Come ho detto tante volte, noi pensiamo a noi stessi. Sappiamo che mancano due partite, domenica o lunedì, non sappiamo ancora, ma ci sarà una partita importante", le parole del difensore
La forza delle idee: servono più Malen
La Roma si prepara a giocare un derby che può essere decisivo in vista della corsa Champions. Ieri sera Gianluca Mancini era presente all'anteprima del film "Aldair - cuore giallorosso", il docufilm che racconta la storia di Pluto, e ha risposto ad alcune domande a margine dell'evento. Queste le sue parole a Sky Sport:
Le sensazioni sulla corsa Champions. “Come ho detto tante volte, noi pensiamo a noi stessi. Sappiamo che mancano due partite, domenica o lunedì, non sappiamo ancora, ma ci sarà una partita importante, e la successiva sarà uguale. Quindi facciamo la corsa su noi stessi, sapendo che dobbiamo sbagliare poco e allenarci forte come stiamo facendo, per arrivare alle partite come stiamo facendo”.
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Cosa pensi di Aldair? “Me l’hanno raccontato, io ero molto piccolo, però l’ho visto nei video e me l’hanno raccontato per scoprire cos’era, ed era veramente un’eccellenza del difensore, un fenomeno, un grande. Poi l’ho conosciuto anche come persona ed è davvero una grande persona. È bello essere qui stasera per lui”.
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