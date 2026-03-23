Mancini, il gesto d’oro per il piccolo Emanuele: “Ti voglio un mondo di bene” – VIDEO

Gianluca Mancini è stato protagonista di un gesto speciale ieri all'Olimpico. Il difensore è entrato in campo con Emanuele - bambino che da anni lotta contro una grave malattia - esaudendo così il sogno del bambino che lo ha ringraziato sui social: "Manu appena sarà possibile entriamo insieme all'Olimpico!" Quante volte ce lo siamo detti amico mio,quante volte l'ho sognato, e questa idea mi ha dato la carica nei momenti difficili! Sei sempre presente, e mi hai regalato una giornata fantastica che non dimenticherò mai! Gianluca sei unico e quella di ieri è la nostra vittoria,della nostra amicizia! Ti voglio un mondo di bene". Il numero 23 ha poi risposto: "Sei grande Ema, ti voglio un mondo di bene anche io".