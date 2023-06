Mancini: “Il dolore aumenta l’amore per la Roma. Vi sono eternamente grato”

Sono passati alcuni giorni dall'amarissima sconfitta in finale contro il Siviglia ma è ancora difficile digerire una serata come quella di mercoledì. Si è preso qualche ora per riflettere e ripensarci anche Gianluca Mancini, tra gli sfortunati protagonisti di Budapest con un autogol e un calcio di rigore fallito. Tra i leader di questa squadra, il difensore giallorosso, ha voluto, tramite Instagram, ringraziare tutti i tifosi della Roma e spiegare quanto sia diventato forte il legame con questa città e questa maglia. "Grazie. Non ci sono altre parole. Ma c’è un mondo intorno a questo, questi Grazie. Grazie alla nostra gente. I nostri tifosi, il nostro cuore pulsante, una cittá intera e una fede senza confini che ha fatto emozionare il mondo. Dalla Capitale a Budapest. Grazie a questo gruppo. Più di una squadra. Una famiglia dove si vince, si perde, si piange e si gioisce sempre insieme. Dal mister ai compagni, dai magazzinieri e a chi c’è ogni giorno dietro le quinte. Grazie, Roma. La ferita è profonda, fa male. Ma il dolore non fa altro che aumentare l’amore per questa cittá, questo club, questi colori. Grazie perché sono orgoglioso di giocare per la Roma. La sua maglia, i suoi tifosi, la sua gente, la cittá. Tutti, dal primo all’ultimo. Ne sarò eternamente grato. Grazie per questo viaggio fantastico senza limiti, vissuto a mille come un cuore solo che ha battuto forte dalla Capitale fino ad ogni angolo d’Europa. Grazie…e sempre forza Roma". Questo il messaggio lasciato, tramite post, da Mancini che ha fatto letteralmente impazzire i cuori giallorossi.