Mancini fa esplodere l’Olimpico: Juventus ko 1-0, Roma quarta – FOTO

Mourinho sorprende tutti e lascia in panchina Abraham. Il mister prova l'esperimento Dybala falso 9 con dietro Wijnaldum e Pellegrini . Il primo squillo è di marca bianconera: al 3' Vlahovic prova a deviare in rete una punizione di Di Maria. Rui Patricio blocca senza problemi. La prima occasione per i giallorossi arriva al 18'. Spinazzola viene lanciato in area di rigore da Matic , il 37 prova a servire Dybala in mezzo ma la difesa della Juve si salva. Al 27' Dybala scalda i guantoni a Szczesny. La Joya calcia col sinistro dal limite, ma è bravo il portiere polacco a respingere. Al 43' va a un passo dall'1-0 la squadra di Allegri. Cross di Danilo per Rabiot che colpisce indisturbato di testa. Miracolo di Rui che respinge col piede e la sfera impatta sul palo alla sua destra.

Decide un super gol di Mancini: Roma quarta

Il secondo tempo inizia con un solo cambio per la Juventus: fuori Alex Sandro, dentro Bonucci. Al 53' arriva il gol della Roma. Bolide dalla distanza di Mancini che porta in vantaggio i giallorossi. Cinque minuti più tardi arriva la risposta dei bianconeri. Cuadrado colpisce il palo esterno direttamento da calcio di punizione. Doppio cambio per i giallorossi al 73': escono Dybala e Wijnaldum ed entrano Abraham e Bove. Smalling va a un passo dal 2-0. L'inglese svetta sopra a tutti di testa e Szczesny in uscita gli nega la gioia del gol. Provvidenziale Rui Patricio al 78' che respinge in angolo un'ottima conclusione di Di Maria. All'83' arriva il terzo legno della gara per i bianconeri. Mancini sfiora l'autorete colpendo di testa un pallone vagante, ma il palo lo salva. Al 90' viene espulso Kean per un fallo di reazione sul numero 23 giallorosso. Il risultato non cambia fino alla fine. La Roma vince 1-0 e torna quarta.