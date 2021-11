Roma-Zorya, per Mancini la centesima partita in giallorosso

"Un centurione stasera! Complimenti Gianluca Mancini"

Per GianlucaMancini il match tra Roma-Zorya è doppiamente importante. Oltre a giocarsi il passaggio del turno in Conference League festeggia la sua centesimapartita con la maglia giallorossa. Un grande traguardo quello del difensore. Il classe 1996, entrato a far parte del club nel 2019 dopo due anni passati all'Atalanta, gioca oggi la sua partita numero cento.