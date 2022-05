Mancini: “Era fondamentale vincere. Ora possiamo concentrarci sul Feyenoord”

Le parole del difensore: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo dell'Europa League. Il modulo a tre ha dato quella sicurezza che mancava"

Redazione

Gianluca Mancini ha parlato della vittoria netta della Roma sul Torino facendo anche un bilancio della stagione. Queste le sue parole:

MANCINI A DAZN

Obiettivo raggiunto: siete in Europa League. Mentre tutti parlavano della finale, voi vi siete concentrati solo sul Torino. "Già in settimana pensavamo davvero a questa partita. Dopo tutti gli sforzi, finire settimi o ottavi non lo volevano. Stasera era la partita più importante. Il Torino è una squadra forte che poteva crearci problemi. Le altre partite ce l'eravamo complicate da soli, potevamo solo vincere".

Siete un gruppo coeso, hai anche tu questa sensazione? "In campo ci aiuta parlare, aiutarci. Poi ci sta mandarci a quel paese. È la cattiveria che ci abbiamo messo. Potevamo fare anche meglio, ma nella prima gestione del mister abbiamo migliorato la classifica e siamo in una finale europea. Si può dire una stagione soddisfacente".

Siete cambiati quando avete giocato con la difesa a tre. Cosa vi ha detto Mourinho a fine partita? "Il modulo a tre ha dato quella sicurezza che mancava. Cambiando il modulo siamo stati più compatti e poi sulle ripartenze abbiamo giocatori devastanti. Il mister ci ha fatto i complimenti per la stagione. È chiaro che qualche parolina per la finale l'ha detto, ci ha caricato. Ora possiamo pensarci".

Hai già studiato l'attaccante del Feyenoord? "Il Feyenoord non l'abbiamo studiato, non dico bugie. La nostra partita era stasera, anzi il mister aveva alzato l'attenzione. Era fondamentale vincere e prima della finale: ti fa lavorare meglio questi cinque giorni. Il capocannoniere l'ho visto in alcune partite della Conference. Ora inizieremo a studiarli per portare a casa qualcosa di straordinario. Le finali si giocano con tutto".

Qual è stato il segreto dell'impatto di Abraham? "È un ragazzo molto generoso. Si è adattato benissimo coi compagni, si fa volere bene e poi ha qualità molto importanti. Non è da tutti venire da un altro campionato e fare 25 gol alla prima stagione. È un ragazzo e un professionista eccezionale e speriamo che alla fine sarà anche il capocannoniere della Conference".

Marcare Abraham in allenamento? "Più compagni forti hai in squadra e più migliori".

MANCINI A ROMA TV+

"Oggi abbiamo approcciato bene alla partita. Volevamo a tutti i costi la vittoria, così è stato. Ha ripagato tutto il lavoro fatto in stagione e siamo felici di aver conquistato l'Europa League prima della finale".

Oggi è stato la 15° gara senza subire gol e non succedeva dal 2017/18, questo testimonia quanto la squadra sia migliorata dal punto di vista difensivo. "Sì, i numeri lo dimostrano. E' una cosa importante non solo per i difensori ma per tutti. La compattezza ti fa vincere la partita e in più gare la sfrutti più ne vinci".

Questa era la partita 54 in stagione, bisogna recuperare energie per l'ultima. "Sono tante partite, mercoledì saremo la squadra che ne ha giocate di più in Italia. Da due settimane facevamo solo una partita e questo ci ha permesso di recuperare. Ora abbiamo 5 giorni per arrivare a mercoledì quando, come ho già detto, non potrà esserci stanchezza perché è l'ultima della stagione, c'è un trofeo e in palio e dovessimo giocare 300', ognuno di noi sarà tutto per vincere".