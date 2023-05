Mancini: “È una partita diversa da tutte le altre. Dybala sta bene”

Gianluca Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League in programma alla Puskàs Arèna di Budapest. Queste le sue parole:

Per la partita di domani, c'è qualcosa di diverso che avete preparato o si riparte dalle vostre caratteristiche?"L'abbiamo preparata come una finale ed è chiaro che le finali vanno giocate, vanno interpretate al meglio a livello di testa, di cuore, grinta, tattica. È una partita diversa rispetto a tutte le altre. Il percorso che ci ha portato fin qui è stato molto difficile e lungo, siamo consapevoli che ce la meritiamo alla grande. La partita di domani è un mix di diverse cose che devono far si che in 90 o 120 minuti, in campo ci sia la Roma. Sappiamo che davanti c'è una grande squadra, siamo stati giorni a prepararla e siamo consapevoli di quello che abbiamo visto per prepararla nel migliore dei modi"