Mancini e Spinazzola di nuovo insieme: i due in vacanza a Capri

Da oggi fino a lunedì compreso la Roma non si allenerà: mister Daniele De Rossi, causa la sosta delle nazionali, ha scelto di dare ai suoi ragazzi dei giorni di riposo e Gianluca Mancini, assieme alla moglie Elisa, hanno pensato di sfruttare questo periodo per godersi una piccola vacanza scegliendo la Campania. I due ne hanno approfittato per ritrovare l'ex compagno del difensore in giallorosso Leonardo Spinazzola, in forza al Napoli da quest'estate, con la moglie. Proprio 'lady'Spinazzola ha condiviso su Instagram una storia ricondivisa dagli altri in cui si godono in barca il paesaggio dei Faraglioni di Capri.