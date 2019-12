Mancini e il matrimonio con Elisa: “Emozioni indescrivibili, il giorno più bello della nostra vita” – FOTO

Sui social i romanisti hanno scherzato (“Ti preferiamo con Smalling”, “Ma Smalling lo sa?”) ma Gianluca Mancini per qualche ora alla Roma non avrà pensato. Due giorni fa ha sposato a Firenze Elisa, la sua compagna da anni. Cerimonia da favola tra la chiesa di Ognissanti nel centro città, foto di rito su Ponte Vecchio e festa al St. Regis Florence, con tantissimi invitati tra familiari e compagni di squadra di oggi e di ieri (dei romanisti c’erano Pellegrini e Spinazzola, il cui figlio Mattia ha anche portato le fedi all’altare). Stamattina il messaggio sui social: “Sì! Per sempre. Il più bel giorno della nostra vita, Elisa. Emozioni indescrivibili”. Con un ringraziamento speciale a Silvia Slitti, la wedding planner (e moglie di Pazzini) che si è occupata dell’intero matrimonio.