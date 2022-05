Mancini è da record: 14 gialli, uno ogni due partite. In Europa nessuno come lui

Il difensore romanista con l'ammonizione di ieri ha superato Maxime Lopez e Suarez del Getafe. Un primato poco invidiabile

Gianluca Mancini vola in testa, ma è una classifica in cui non si vincono trofei ma solo squalifica. Come quella che gli farà saltare Roma-Venezia di sabato prossimo. Il difensore giallorosso, infatti, con 14 gialli in campionato è di nuovo il giocatore più ammonito d’Europa (nei sette campionati princicipali compresi Portogallo e Olanda) dopo aver condiviso momentaneamente lo scettro solitario con Maxime Lopez del Sassuolo e Suarez del Getafe che restano a quota 13. Ben due dei primi tre quindi giocano in serie A. Il giallo beccato a Firenze è l’ultimo di una lunghissima serie per Mancini che “vanta” anche 4 ammonizioni in Conference e 1 in coppa Italia per un totale di 19 su 41 partite disputate. Praticamente una ogni due gare. Un dato che si abbina ultimamente anche a qualche disattenzione e a un gioco di contatto forse eccessivo, soprattutto in campionato. Sul podio di questa classifica sale anche Verratti del Psg a 12 gialli al pari di Sturaro del Genoa, Bereszyński della Sampdoria, Trejo del Rayo Vallecano e Caraça del Belenense. Staccati i più ammoniti di Inghilterra e Germania che vedono in vetta con “soli” 10 gialli rispettivamente Tarwoski del Burnley e Demirbay del Bayer Leverkusen.