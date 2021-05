Mancini: “Dzeko valore aggiunto nel derby. Fonseca ci aveva chiesto di vincere”

Il difensore giallorosso ha raccontato la serata della vittoria con la Lazio: "Dovevamo vincere a tutti i costi, il gol di Pedro una liberazione"

Gianluca Mancini si è trovato ad essere, assieme a Edin Dzeko , il protagonista di Inside the Derby, lo speciale dietro le quinte organizzato dalla Roma per il derby contro la Lazio dello scorso 15 maggio. Queste le parole del difensore giallososso:

Come vi preparate? Il giorno prima prepariamo tutte le cose che ci vengono dette dal mister, le memorizziamo per farle bene il giorno dopo.

Come si vince il derby? Il gruppo, pur con tante difficoltà, è sempre stato compatto e una partita come il derby lo compatta ancora di più. L'abbiamo preparata cercando di vincere a tutti i costi.

Il primo tempo del derby? Il primo tempo non è stato bellissimo. Abbiamo visto quello che loro potevano fare, siamo stati compatti. Tutti sono importanti, purtroppo Ibanez si è fatto male, ma Kumbulla è entrato benissimo e non era facile, ha dimostrato grande personalità.

Il gol del vantaggio? Edin non devo raccontarlo io, è un fuoriclasse e nel derby è stato un valore aggiunto. Gli ho detto che mi ricordava il Dzeko di Italia-Bosnia. Lui fece una partita strepitosa, portando a spasso me, Bonucci e Chiellini.

Il secondo tempo? Finire l'intervallo in vantaggio è stato importante, ho detto di rimanere compatti che il secondo gol sarebbe arrivato. In certe partite ti senti di avere qualcosa in più e abbiamo vinto. Un po' di preoccupazione c'è stata. Quando crei tanto e non segni poi può succedere di tutto. Siamo stati bravi a restare compatti e a non lasciare occasioni alla Lazio.