Mancini: “Dovevamo solo vincere e dare tutto. I tifosi lo meritavano”

Le parole del difensore

Che partita che avete fatto in difesa, è un valore aggiunto la vostra intesa? "Assolutamente sì, ma non solo noi tre. Non abbiamo giocato alla grande ma siamo andati in vantaggio. Quando ci riusciamo siamo bravi a difenderci. Noi tre più Kumbulla lavoriamo e accresciamo questa intesa, quando ci sono queste partite bisogna difendere fino all'ultimo. Non c'era domani, dovevamo solo vincere dopo 31 anni".