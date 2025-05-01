Gianluca Mancini è il vero capitano di questa stagione. Il difensore ha indossato la fascia ben 18 volte e dopo 6 anni nella Capitale, la maglia giallorossa è diventata una seconda pelle da difendere ad ogni costo. Come mostrato dall'ultimo episodio di "Bordo Cam", un programma Dazn, Mancini all'arbitro ha chiesto rispetto per la Roma dopo l'ennesimo fallo fischiato all'Inter nel match di San Siro: "Ci siamo anche noi". Questa la frase urlata a Fabbri mentre indica lo stemma. Lo stesso era accaduto durante la sfida tra Porto e Roma dello scorso febbraio. "Rispetta questo club", aveva detto a Stieler, arbitro poi criticato da Ranieri anche in quel post partita. Al termine del match, il centrale aveva così spiegato il motivo di questa protesta: "È stato un siparietto tra me e il direttore di gara - le sue parole - avevo visto i falli nostri e due ammonizioni, i falli loro zero ammonizioni e quindi in quel momento mi è uscito spontaneo chiedere rispetto per la Roma, perché la circondano tifosi fantastici, e anche per noi stessi perché siamo in campo a combattere e lottare, e quindi mi è venuto da fare quel gesto. Non era un mancanza di rispetto verso l’arbitro, lui lo ha capito in quel momento, era una cosa che mi è venuta spontanea e l’ho fatta”. Un gesto molto apprezzato dai tifosi e che è diventato uno stendardo in Curva Sud con il logo della Uefa e la parole 'respect'.