Mancini: “Dobbiamo rimanere concentrati ed essere cattivi sotto porta”

Le parole del difensore: "Difesa a 3? Abbiamo fatto in passato questo modulo ma l'importante è come lottiamo in campo".

Redazione

Alla fine del primo tempo della gara tra Genoa e Roma, momentaneamente sullo 0-0, ha parlato Gianluca Mancini a DAZN.

Manca ancora il guizzo davanti, il gol è stato annullato, cosa manca? Direi poco ma dobbiamo rimanere concentrati e non prendere gol. Dopo il gol annullato di mano abbiamo avuto un'occasione clamorosa. Dobbiamo continuare con la cattiveria offensiva.

Come va con la difesa a 3? Abbiamo fatto in passato questo modulo ma l'importante è come lottiamo in campo.