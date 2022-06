Mancini: “Cristante unico giocatore di quest’Italia che può giocare da play”

Domani l'Italia di Roberto Mancini affronterà l'Ungheria nella seconda giornata di Nations League dopo il pareggio con la Germania in cui è andato in gol Pellegrini con la maglia numero 10. Il ct ha parlato nella conferenza stampa della vigilia sottolineando l'importanza del romanista Cristante per la sua rosa: "Bryan insieme a Esposito sono gli unici in questo gruppo che possono giocare da play. Locatelli può farlo, ma sarebbe un adattamento". Sui possibili cambi di formazione: "Un po' di cambi ci saranno sicuro, non ho ancora deciso la formazione. Non credo tutti, ma molti".