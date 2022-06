Mancini: “Cristante ha giocato 2 partite in 4 giorni, non abbiamo tante scelte”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inghilterra. Di seguito riportiamo un estratto delle sue parole che riguardano le condizioni di Bryan Cristante, ma non solo: "Potessimo riuscire a non stravolgere tutto sarebbe meglio. Ma faccio un esempio: Cristante ha giocato due gare in quattro giorni e ce n’è un’altra tra tre giorni. Lì non abbiamo troppe scelte, abbiamo lui, Esposito e forse Locatelli. Balotelli? Io voglio bene a Mario davvero tanto e se in questi anni avesse fatto ciò che era capace di fare sarebbe anche tornato. Forse avrei potuto pensarci per la gara di novembre con la Svizzera, quando c’erano 10-12 infortunati. Però… Nel calcio tutto può accadere ma noi dobbiamo puntare sui giovani, all’Europeo e al Mondiale del 2026 che proveremo a vincere".