Il grande giorno di Gianluca Mancini. Il centrale giallorosso è convolato quest’oggi a nozze con la sua Elisa presso una chiesa di Firenze. Tra gli invitati anche Lorenzo Pellegrini, con cui ha legato molto in questi primi mesi in giallorosso, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, con cui ha condiviso anche la parentesi in maglia Atalanta. Tanta felicità per il classe ’96, come testimoniano foto e video.