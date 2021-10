Bodo-Roma, Mancini: “Come diceva Boskov, meglio perdere 6-1 che sei volte 1-0”

Il Ct: "Roma-Napoli sarà una bella partita, un test importante per capolista"

"La Roma ieri sera? Nel calcio può capitare qualsiasi cosa..." ha detto Roberto Mancini, Ct dell'Italia, presente al Premio Colalucci, un evento nella Capitale. Come si reagisce dopo sconfitte del genere? "Come diceva Boskov è meglio perdere una volta 6-1 che sei volte 1-0. Credo che alla fine sia vero, e poi la Roma ha giocato su un campo dove è difficile giocare".Roma-Napoli, che partita si aspetta Mourinho contro Spalletti?"Sarà una bella partita, il Napoli sta facendo veramente bene sarà un test importante per loro una delle candidate per lo scudetto, insieme al Milan è la squadra che gioca meglio merita di stare lì e il fatto che giochino insieme da parecchio è un vantaggio". Su Inter-Juve:"Partita aperta a qualsiasi risultato, ma non decisiva. La Juve si sta riprendendo, deve recuperare e l'importante è fare risultato. Barella-Locatelli? Sono bravi tutti e due e saranno importanti per la Nazionale e per i loro club. mi fa piacere che giochino a questi livelli". Sul terreno dell'Olimpico in vista di Italia-Svizzera: "Speriamo di trovarlo buono, che possa migliorare questa settimana".