Mancini: “Chiediamo scusa ai tifosi, siamo nella posizione che meritiamo”

"E' chiaro che siamo in un momento difficile. La sconfitta col Manchester ci ha tagliato le gambe, stasera non abbiamo reagito, è stato giusto perdere. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, stare zitti e cercare di uscire da questo momento per terminare la stagione al meglio. In un campionato difficile come questo se vengono a mancare tanti giocatori importanti ci sono delle difficoltà, è chiaro. Però evidentemente ci meritiamo questa posizione in classifica. Bisogna stare solo zitti".