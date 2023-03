Mancini: “Bella vittoria, ma questo atteggiamento va messo in tutte le partite”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del centrale giallorosso: "Sono stato fortunato ed è andato tutto bene. A noi difensori non capita spesso di tirare ed è andata bene"

Redazione

Il match winner dell'Olimpico Gianluca Mancini, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro la Juventus. Queste le sue parole:

Se ti avessero detto che il primo gol della stagione lo avresti segnato così? "Non ci avrei creduto nemmeno io. È partito bene il tiro, in allenamento ogni tanto mi fermo però oggi è andato tutto bene e sono contento. Incredulo dopo il gol? A noi difensori non capita spesso di arrivare al tiro, ci ho provato ed è andata bene".

Volevate dare una risposta dopo Cremona? "Sì, però bisogna essere bravi a capire che questo atteggiamento va messo in tutte le partite. Appena molliamo, succede quello che è successo martedì e dispiace perché potevamo avere punti in più. Oggi però abbiamo dato una grande risposta, davanti a un grande pubblico".

Ci credi alla Champions? "Io con i se e con i ma non vado tanto d’accordo. Bisogna interpretare le partite come questa. La Juve ha preso qualche palo, ma questo è il calcio. Sotto il livello dell'atteggiamento abbiamo messo qualcosa in più della Juventus, la volevamo di più".

Adesso vuoi il gol di testa? "Me lo aspettavo più di testa sì, ma sono contento per la vittoria. Non mi importa segnare, l'importante è vincere".