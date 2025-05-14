Stasera all'Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia fra Milan e Bologna. Tra gli ospiti in tribuna c'è anche Roberto Mancini, ex CT degli Azzurri e accostato negli ultimi mesi alla panchina della Roma. Prima di entrare, il tecnico è stato intercettato da alcuni giornalisti che gli hanno chiesto prima quando potesse tornare ad allenare - domanda a cui non ha risposto - e successivamente se quello potesse essere il suo futuro stadio, ma Mancini ha sorriso e poi negato.

🚨C’è anche Roberto #Mancini all’Olimpico per #MilanBologna: “Se farò qualcosa per la #Samp per aiutarla a risalire? Io non posso giocare”. Poi non risponde alla domanda sul futuro in panchina, magari proprio in questo stadio🏟️@calciomercatoit pic.twitter.com/EFMiH0OzZf — Francesco Iucca (@francescoiucca) May 14, 2025