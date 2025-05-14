L'ex CT degli Azzurri è stato intercettato prima del suo ingresso all'Olimpico

Redazione
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Ranieri: "Nessun allenatore si è tirato indietro in caso di mancata Champions"

Stasera all'Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia fra Milan e Bologna. Tra gli ospiti in tribuna c'è anche Roberto Mancini, ex CT degli Azzurri e accostato negli ultimi mesi alla panchina della Roma. Prima di entrare, il tecnico è stato intercettato da alcuni giornalisti che gli hanno chiesto prima quando potesse tornare ad allenare - domanda a cui non ha risposto - e successivamente se quello potesse essere il suo futuro stadio, ma Mancini ha sorriso e poi negato.

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