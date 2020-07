Mancini: “Abbiamo capito i nostri errori, siamo carichi per conquistare i tre punti”

Per la sfida con il Napoli Fonseca sceglie la difesa a tre. Nel tridente arretrato anche Gianluca Mancini, che ha parlato a pochi minuti dal match.

MANCINI A ROMA TV

“Ci siamo preparati per quel poco che abbiamo potuto. Affrontiamo una squadra forte, siamo carichi per portare a casa i tre punti”.

Cosa vi siete detti?

Ci siamo confrontati, abbiamo capito i nostri errori e le lacune e cercheremo di non ripeterle per portare a casa la vittoria.

MANCINI A SKY

Come ti spieghi questi passi falsi?

Sicuramente è stata una partita storta. Non abbiamo scuse e oggi abbiamo la testa solo su stasera. Metteremo tutto noi stessi per portare a casa i 3 punti.

Come state fisicamente?

Stare fermi due mesi non è facile. In allenamento diamo il massimo e la condizione è buona considerando i due mesi a casa. Bisogna lottare e giocare perché la condizione migliorerà. Dobbiamo tornare a essere quelli di prima.