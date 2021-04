Manchester United, Solskjaer: “Spero di recuperare Rashford. Bailly disponibile”

L'attaccante dovrebbe rientrare contro la Roma. Out Martial e Jones

Alla vigilia della partita di Premier League contro il Leeds di Marcelo Bielsa, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della condizione dei suoi calciatori indisponibili. Queste le sue dichiarazioni: "Questa settimana è stata molto positiva. Bailly è guarito dal Covid, in questi giorni si è allenato. Rashford invece no, ma spero che domani si unisca a noi". Ai prossimi avversari della Roma in Europa League mancheranno Anthony Martial e Phil Jones, entrambi fuori per un infortunio al ginocchio.