Manchester United-Roma, la grinta di Dzeko: “Andiamo in area!”

Il bosniaco trascina i suoi all'Old Trafford: "Hanno qualità, ci fanno male"

Edin Dzeko non vuole mollare un centimetro. Il centravanti è tra i più attivi in campo nella sfida tra la Roma e il Manchester United e sta letteralmente guidando da vero leader i suoi. Grande presenza in avanti, pressing e anche qualche indicazione tattica: "Vicino l'area dobbiamo andare!". Grande grinta del bosniaco, che poi avverte i compagni: "Hanno qualità, ci fanno male". Edin ci crede e punta a guidare la Roma a scrivere una pagina importante della propria storia.