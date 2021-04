Manchester United-Roma, arbitra lo spagnolo del Cerro Grande

Squadra arbitrale tutta spagnola per la semifinale di andata in programma giovedì sera a Old Trafford

Due giorni a Manchester United-Roma. I giallorossi si giocano tutta la stagione nella doppia sfida ai Red Devils, a partire dall'andata di giovedì a Old Trafford. L'Uefa ha già annunciato la squadra arbitrale che dirigerà il match: Carlos del Cerro Grande, spagnolo, sarà il direttore di gara. Insieme a lui altri cinque connazionali: gli assistenti saranno Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez, il IV Uomo Jesús Gil Manzano, il VAR Alejandro Hernández e l'assistente VAR Ricardo de Burgos. Classe '76, agente di polizia nella vita di tutti i giorni, del Cerro Grande quest'anno ha già arbitrato 35 partite tra nazionali, coppe europee e Liga. L'ultimo (e unico) precedente con la Roma risale proprio all'Europa League in corso, la vittoria di ottobre nella fase a gironi per 2-1 in casa dello Young Boys. Nelle sei partite dirette quest'anno in Champions League, invece, gli incroci con le italiane sono stati ben tre: le due vittorie dell'Atalanta nella fase a gironi in casa di Liverpool e Ajax, e il ko della Juventus negli ottavi in casa del Porto. Per del Cerro Grande, in carriera si aggiungono due precedenti con l'Inter, un altro con la Juventus, due col Napoli e anche un incrocio con l'Italia Under 21. In totale 10 incroci con italiane con cinque vittorie azzurre, tre pareggi e due sconfitte. Sono invece 58 le partite internazionali complessive dirette da del Cerro Grande.