Manchester United, bufera per l’espulsione a Casemiro: De Gea cita Mourinho

Il portiere dei Red Devils furioso dopo il rosso al compagno di squadra dopo la revisione al Var per una rissa nel match col Crystal Palace: il brasiliano stava strattonando l'avversario per portarlo via ed evitare guai peggiori

Redazione

Che José Mourinho sia diventato un cult in tutti i paesi in cui è stato, di certo non è in dubbio. Alcune sue espressioni e frasi sono diventate celebri e ancora oggi vengono utilizzate nel mondo del calcio in determinate situazioni. È il caso di David De Gea, che dopo il caos di ieri a Old Trafford sui social ha usato una delle uscite dello Special One in una intervista postpartita in Premier di qualche anno fa. L'episodio che ha fatto infuriare il Manchester United è l'espulsione di Casemiro contro il Crystal Palace dopo un parapiglia in campo tra i calciatori. Tutto è partito dalla spinta di Schlupp a Antony, finito quasi addosso ai tabelloni pubblicitari. Da lì la rissa, gli spintoni, poi l'intervento di Casemiro che prende Hughes del Palace all'altezza del collo e lo tiene. Un gesto, questo, che l'arbitro va a rivedere al monitor e che lo porta a estrarre il rosso diretto nei confronti del brasiliano. Per l'ex Real è la prima espulsione diretta in carriera e non a caso, uscendo dal campo, si porta il dito alla tempia come a dire 'è una follia'.

Il motivo è che, per tutti quelli dello United e ovviamente anche per lo stesso Casemiro, il centrocampista dei Red Devils ha fatto quel gesto solamente per trattenere Hughes e portarlo lontano dalla rissa, anche se in maniera certo poco ortodossa. Ma con l'intento quindi di non peggiorare la situazione. Nel postpartita, non a caso, i giocatori e l'allenatore del Manchester hanno tutti espresso nettamente la loro amarezza e disappunto per una decisione a loro parere assurda. Per alcuni media, il club addirittura medita di presentare ricorso per far annullare il rosso a Casemiro. Il portiere De Gea, veterano dei Red Devils, invece ha scelto semplicemente una 'gif' pubblicata su Twitter, quella di José Mourinho che dice 'Se parlo sono in grossi guai e non voglio essere in grossi guai'. Una frase ormai quasi proverbiale in Inghilterra, che risale a un'intervista a 'Sky Sports' dopo una sconfitta del suo Chelsea in casa dell'Aston Villa.