Manchester United, Bailly: “Sarebbe molto importante vincere l’Europa League”

Eric Bailly punta la Roma. Oggi il difensore ivoriano ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Manchester United fino al 2024 con opzione per un altro anno. Il centrale classe '94 punta a ritrovare continuità e soprattutto non avere infortuni. Al sito ufficiale dei Red Devils, Bailly ha parlato anche degli obiettivi stagionali: "Siamo in una buona posizione. Siamo secondi in campionato e abbiamo l'Europa League, che speriamo di poter vincere perché molto importante per noi e i tifosi. Vogliamo anche finire bene in Premier e sono sicuro che lo faremo. Io spero di essere pronto e non avere altri infortuni, anche se il mio grande sogno è vincere la Premier League. La fiducia che mi hanno mostrato i compagni, il mister e lo staff mi hanno portato a prendere la decisione sul rinnovo, non ci ho dovuto pensare".