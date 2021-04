Manchester, Telles: “Dzeko sarà un pericolo, i dettagli faranno la differenza”

Il terzino dei Diavoli Rossi parla della sfida di domani: "Sono anche molto bravi in ​​difesa, una squadra esperta, non sono in semifinale per caso"

La semifinale di Europa League non è importante solo per la Roma, ma anche per il Manchester United, che vuole alzare al cielo il trofeo 4 anni dopo l'ultima volta. Lo sa bene Alex Telles, che a United Reviews, il programma del club inglese, parla degli avversari: "So che la Roma è una squadra di qualità con ottimi giocatori d'attacco come Edin Dzeko. Giocatori che creano molto in anticipo. Sono anche molto bravi in ​​difesa, una squadra esperta, non sono in semifinale per caso, c'è molta qualità nella squadra. Teniamo sempre d'occhio le squadre che potremmo incontrare più avanti, quindi guarderemo le loro partite. Penso che saranno due grandi gare. Entreremo in partita ben preparati e fiduciosi di fare del nostro meglio". Il brasiliano conosce bene la Roma, avendo giocato con l'Inter nella stagione 2015/16. Inoltre ha affrontato i giallorossi due anni fa in Champions con il Porto. Anche se la rosa dei capitolini ha subito grandi cambiamenti da allora, un giocatore è rimasto: Dzeko. Il bosniaco ha segnato cinque gol contro lo United mentre era un giocatore del Manchester City: "Ce la farà pagare se ne avrà la possibilità", avverte Telles. "Sa come segnare gol, hai a che fare con un centravanti con una presenza fisica. È un pericolo costante, quindi dobbiamo concentrarci. Credo che abbiamo una difesa molto forte e concentrata per affrontare questo problema".