Manchester, Solskjaer: “Il 7-1? Vogliamo rivivere un’altra serata speciale”

Le parole del tecnico dei Red Devils: "Siamo in forma e in fiducia e vogliamo riproporre la qualità che stiamo facendo vedere in campionato"

Redazione

Solskjaer ha fatto un passo indietro rispetto alle sue dichiarazioni sui giallorossi. Nel post partita di Manchester-Granada aveva detto di non conoscere la Roma, mentre in conferenza stampa ha ritrattato: "Ho grande rispetto per la Roma. Non conoscevo bene la squadra, ma devo dire che la Roma è una grande squadra con grande storia". E staserà potrà vederlo in prima persona, perché va in scena l'andata delle semifinali di Europa League. Queste le parole del tecnico degli inglesi nel pre partita:

SOLSKJAER A SKY SPORT

Che Manchester vedremo? Che ne pensi di questa Roma? Vedrete un buon Manchester United. Siamo in forma e in fiducia e vogliamo riproporre la qualità che stiamo facendo vedere in campionato. Conosciamo la Roma, siamo contenti di rivedere i nostri ex.

Manchester United-Roma 7-1… Me la ricordo molto bene quella serata, una grande notte di Champions League. Carrick è con me in panchina nello staff e quella sera fece due gol, oggi vogliamo rivivere un’altra serata speciale.