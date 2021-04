Manchester-Roma, il laziale Pereira si schiera: “Tutti con lo United” – FOTO

La provocazione del centrocampista biancoceleste, ex dei "Red Devils", in vista della partita di stasera

Aria di derby per Andreas Pereira, trequartista della Lazio in prestito dal Manchester United. Stasera (fischio d'inizio ore 21) i "Red Devils" affronteranno la Roma e il brasiliano, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto con la maglia del Manchester scrivendo: "Oggi siamo tutti con lo United, giusto? Sono con voi, fratelli". Una piccola provocazione da parte del calciatore biancoceleste, evidentemente già pronto per il derby del prossimo 15 maggio, che sarà valido per la penultima giornata di campionato.