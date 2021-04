Manchester, il North UK Roma Club accoglie la squadra in albergo – FOTO

I tifosi giallorossi hanno fatto visita all'albergo della squadra di Fonseca

Così come ad Amsterdam, c'è un pezzetto di Roma anche a Manchester. Il Club North UK ha accolto la squadra giallorossa al momento dell'arrivo al Hyatt Regency, l'hotel inglese dove Dzeko e compagni stanno alloggiando in queste ore in attesa del big match di stasera contro lo United (ore 21). "Pochi ma buoni", ha scritto il profilo ufficiale sui social, pubblicando alcuni scatti di ieri pomeriggio. Quattro tifosi con sciarpe e striscione del Roma Club hanno potuto salutare i giocatori e scattare qualche selfie. Allo stadio non ci sarà modo di andare, visto che gli impianti sono ancora chiusi. Ma dopo l'euforia di ieri a Trigoria, anche i romanisti residenti a Manchester hanno trasmesso il loro calore alla Roma.

Il presidente del Roma Club, Marco Casulli, è stato intervistato da TMW.

Quanto siete nervosi di non poter essere a Old Trafford a tifare la Roma? Tantissimo, aspettavamo un momento del genere da tempo. Avevo anche provato a contattare il ticket office dello United per provare a far mettere uno striscione, ma in Inghilterra sono ligi al dovere e non ce lo hanno permesso. Abbiamo incontrato i giocatori della Roma in albergo ed è stata una bella emozione.

Che effetto ti ha fatto vedere i tifosi ieri a Trigoria? Un salto nel tempo, negli ultimi anni non avevo mai visto i tifosi comportarsi così. Nelle trasferte europee che abbiamo fatto c'è stato sempre grande calore. Poi tanti amici di Roma, molti dei quali erano a Trigoria, mi hanno mandato foto e video. E' stata una bellissima emozione.

Non solo italiani tifosi della Roma, ma nel vostro club ci sono anche tanti inglesi appassionati giallorossi. Quando c'erano Totti e De Rossi la Roma era molto conosciuta. Molti inglesi che hanno passato le vacanze nella Capitale e che poi sono andati allo stadio si sono appassionati ai colori giallorossi. Sono stati attratti dal grande amore che i tifosi della Roma hanno per la squadra. Totti e De Rossi, inutile dirlo, hanno fatto la differenza. Soprattuttto De Rossi, che qui è molto stimato.

Cosa ti aspetti dalle partita di questa sera? Vorrei che la Roma attaccasse con attenzione. Lo United è fortissimo e ha giocatori eccezionali. Quando però sono messi in difficoltà possono soffrire e lo dimostrano anche le ultime partite di Premier. Servirà attenzione, specialmente perché se iniziano a giocare non si fermano. Mi aspetto una bella gara di Spinazzola sulla fascia e che tutti facciano pressing.

Una partita simbolica anche per Dzeko, che la città di Manchester la conosce bene. Ho tanti amici del City e loro sperano che la Roma possa battere lo United. Quando ieri siamo andati in albergo ad accogliere la squadra c'erano anche dei tifosi del City arrivati lì solo per salutare Dzeko.

Che giudizio hai su Fonseca? Alcune volte la Roma dimostra di saper fare un calcio aggressivo e veloce, poi ha dei crolli assurdi. Non credo che Fonseca sia totalmente all'altezza. Spero però che possa vincere l'Europa League, a quel punto magari potrebbe anche rimanere. Se dovessi scegliere tra Sarri e Allegri direi il primo. Mi da più allegria, più gioco e più velocità.

C'è qualche trasferta fatta con il club che ricordi con più affetto? Quando la Roma gioco contro il Chelsea in Champions eravamo in 18, un ricordo bellissimo perché la partita è stata eccezionale. Eravamo dietro la porta quando Dzeko fece quel grandissimo gol su assist di Fazio. Se penso a un episodio particolare mi viene in mente la trasferta di Villareal nel febbraio 2017 vinta per 4-0. Dzeko fece una tripletta incredibile e abbiamo passato dei giorni bellissimi. Dopo la partita siamo andati in un paesino di mare lì vicino. C'era una spiaggia vuota e disegnammo un enorme 4-0 sulla spiaggia, poi andammo sopra il villaggio dal quale si vedeva il mare e il nostro 4-0 disegnato sulla sabbia.