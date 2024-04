Malore Ndicka, da Rosella Sensi alla Lazio e al Milan: tutti i messaggi per l’ivoriano

La Roma e il mondo del calcio è in apprensione per le condizioni di Evan Ndicka. Il difensore centrale ivoriano si è accasciato a terra al 71' del match con l'Udinese a causa di un malore. La partita è stata sospesa dopo una serie di consultazioni ed ora è in ospedale in codice giallo. Stanno arrivando in questi istanti tantissimi messaggi di vicinanza nei suoi confronti. Il club giallorosso ha scritto: "Forza Evan siamo tutti con te".