Malen si è già preso l’attacco: il confronto con Ferguson e Dovbyk è impietoso

Al netto delle ultime due uscite senza reti, Donyell Malen ha già conquistato tutti a Roma, soprattutto Gasperini. L'olandese nell'esordio contro il Torino ha mostrato tutte le sue qualità, realizzando due reti (una annullata) e calciando 4 volte in porta in appena mezz'ora. Qualcosa che nella Capitale non si vedeva da mesi. Poi i passaggi a vuoto, quantomeno a livello realizzativo, contro Milan (dove ha avuto diverse occasioni) e Udinese, hanno fatto storcere il naso a qualcuno che però davanti ai freddi numeri non può che ricredersi. Come riportato da Il Messaggero, in appena tre partite giocate Malen è diventato il calciatore giallorosso con più tocchi dentro l'area (25). Prendendo in considerazione sempre questo arco temporale, solo Nico Paz in Serie A ha tentato più conclusioni verso la porta (15 per il giallorosso, 20 per il baby fenomeno del Como). Già questi numeri potrebbero bastare per far comprendere l'impatto dell'olandese con il mondo Roma ma a far ancora più impressione è il confronto con Ferguson e Dovbyk. L'irlandese in 16 partite giocate ha calciato in porta 27 volte, mentre l'ucraino in 13 sfide, appena 10 volte. Con Malen dunque l'attacco della Roma ha cambiato marcia. Gasperini si affida a lui e all'estro dell'altro neo arrivato Zaragoza, per puntare alla rincorsa Champions.