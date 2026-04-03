Malen, riscatto a rischio? La Roma non è preoccupata

Donyell Malen è diventato troppo importante per lasciarlo andare, ma tenerlo costa. Ed è esattamente questo il paradosso che la Roma si trova ad affrontare nelle prossime settimane. Come riporta Il Romanista,l’Aston Villa ha fissato a fine giugno la scadenza per il riscatto (ma questo vale per tutti i riscatti, ndr). Il club inglese deve rispettare i propri vincoli di fair play finanziario e attende una risposta. I 25 milioni fissati per il riscatto — una cifra che sembrava alla portata al momento della trattativa — oggi pesano in modo diverso, alla luce delle esigenze di bilancio giallorosse e dei paletti del settlement agreement con la UEFA.Lo stesso Gasperini ha lasciato intendere come il tema sarà centrale nei prossimi mesi. Un endorsement tecnico che non risolve il problema economico, ma che dice molto su quanto il tecnico tenga all’olandese. Da Trigoria però non sono sorpresi. Il riscatto di Malen, infatti, è come da prassi già programmato entro il 30 giugno e sarà peraltro rateizzato come da accordi.