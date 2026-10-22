L'olandese di nuovo grande protagonista, con il gol segnato contro il Torino ma anche le solite prestazioni top che hanno trascinato la Roma
Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori
Donny Malen sta continuando a macinare gol e prestazioni con la Roma, sia in campionato che in Champions League, con già 9 gol all'attivo complessivamente. Un trend che dura dal suo arrivo a metà gennaio e che lo ha portato a uno score impressionante di 24 reti in 29 partite. L'olandese è stato eletto MVP - ovvero miglior giocatore - del mese di settembre per la Serie A (1 gol all'attivo contro il Torino e le solite prestazioni super). Oggi è avvenuta la consegna del premio direttamente dal direttore generale dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori), Gianni Grazioli.
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