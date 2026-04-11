Malen, l’impatto è devastante: agganciato Ibra, ora punta Balotelli in vetta

Con la tripletta contro il Pisa Donyell Malen ha continuato a ritoccare verso l'alto i numeri incredibili dal suo arrivato alla Roma. Sono ora 10 i gol realizzati in 12 partite, con cui i giallorossi stanno alimentando il sogno Champions: una media straordinaria, a cui va aggiunto pure il gol col Bologna in Europa League, purtroppo inutile. L'olandese ha avuto un impatto devastante in Serie A, tanto da arrivare già al terzo posto della classifica cannonieri a -6 dal leader Lautaro Martinez che tra l'altro si è infortunato di nuovo. Come sottolineato da 'Fantasquare', Malen può ancora raggiungere la vetta in un'altra graduatoria, quella delle reti realizzate con il loro nuovo club dai giocatori arrivati nel mercato di gennaio. Ora Malen è a 10 e ha superato in un colpo solo Diabaté (8 gol col Benevento 2017/18), Vlahovic (8 con la Juve 21/22), Barrow, Pato e Piatek (tutti a 9 con Bologna e Milan). Con la doppia cifra l'ex Aston Villa ha agganciato i numeri di Ibrahimovic col Milan nel 2019/20 ed è a sole due lunghezze da Balotelli, che in rossonero ha segnato 12 reti da gennaio nel 2012/13. A guidare questa classifica è proprio lui, con Pazzini al secondo posto a quota 11 con l'Inter nel 2011/12.