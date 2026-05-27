"Bobby resterà a Roma", la frase di Malen di ieri che ha fatto impazzire i tifosi della Roma. Il video girato in un'osteria di Trastevere ha fatto il giro di tutto il mondo ma la domanda che in molti si sono fatti è da dove nasce il soprannome "Bobby". Prima va fatto un passo indietro di circa vent'anni quando è uscita la canzone di Antonio Marino chiamata "Bobbe Malle", una cover sulle note di una canzone di Bob Marley. Poi a farla tornare in tendenza ci ha pensato Luca Diddi, match analyst e content creator, che dopo la tripletta di Malen contro il Pisa lo ha ribattezzato 'Bobby Malen'. Il bomber olandese ha fin da subito apprezzato e lo ha ringraziato con un messaggio su Instagram. Col passare delle settimane si è scatenata la Bobby mania fino al filmato di ieri realizzato dalla Roma per annunciare l'obbligo di riscatto.