Gioia, felicità e non solo. Malen è appena stato premiato dalla Lega Serie A come miglior giocatore del mese, per i sei gol nelle prime cinque giornate. L’olandese ha ricevuto il trofeo poco prima del fischio d’inizio di Roma-Genoa, all’Olimpico. Bobby non sarà della partita: il rosso a Como lo ha fermato per un turno. Ma sarà lì a sostenere i compagni dall’inizio alla fine. Nella classifica marcatori è stato superato da Raimondo, ma non è un problema: già dalla prossima tornerà a far male. Il Real Madrid ne sa qualcosa. Un premio più che meritato per un giocatore che negli ultimi mesi ha riscritto ogni legge del calcio italiano.