Un premio più che meritato per un giocatore che negli ultimi mesi ha riscritto ogni legge del calcio italiano

Redazione
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Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

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Gioia, felicità e non solo. Malen è appena stato premiato dalla Lega Serie A come miglior giocatore del mese, per i sei gol nelle prime cinque giornate. L’olandese ha ricevuto il trofeo poco prima del fischio d’inizio di Roma-Genoa, all’Olimpico. Bobby non sarà della partita: il rosso a Como lo ha fermato per un turno. Ma sarà lì a sostenere i compagni dall’inizio alla fine. Nella classifica marcatori è stato superato da Raimondo, ma non è un problema: già dalla prossima tornerà a far male. Il Real Madrid ne sa qualcosa. Un premio più che meritato per un giocatore che negli ultimi mesi ha riscritto ogni legge del calcio italiano.

Malen giocatore del mese

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