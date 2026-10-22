Lampi di grandezza si erano visti alla sua prima a Torino. Insieme a Dybala, Malen ha aperto una nuova era nel corso giallorosso: fatta di gol, sogni e speranze. Ma il primo vero momento in cui Gasperini capì di avere tra le mani una gemma fu a Napoli, contro gli azzurri di Conte. Con una doppietta da fuoriclasse. Il primo gol da bomber d’area, il secondo su un rigore freddo, glaciale. Fu la seconda doppietta - consecutiva - di Bobby con la maglia della Roma. La prima di tante. Da allora sono arrivate raffiche di gol, l’ultimo con lo Slovan in Champions. Anche in campionato è partito forte: sei gol in sei partite. Ma la rete manca dal 14 settembre. Strano a dirsi, ma sono più di cinque settimane che Malen non segna in Serie A. Sabato può essere l’occasione giusta per ribadire la sua legge. Contro il Napoli sogna un’altra prestazione top e sarà lui a guidare l’attacco. Proprio contro la squadra che gli aveva dato la sua seconda doppia gioia in giallorosso. Il digiuno c'è ma non preoccupa. Ma Bobby vuole tornare a graffiare. Il momento è quello giusto. E se c’è un posto dove Bobby ha già dimostrato di saper far paura, è questo.