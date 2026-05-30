La Roma riparte da Malen. Non potrebbe essere altrimenti. L’olandese è la certezza numero uno di questa squadra. Un giocatore con un impatto immediato e decisivo nella stagione giallorossa. “Bobby resta a Roma”, recita il messaggio nel video del suo annuncio ufficiale. E il legame con la capitale sembra destinato a durare ancora a lungo. Il suo contributo è stato fondamentale per regalare la Champions a Gasperini. Ora, però, il tecnico vuole alzare ulteriormente l’asticella. Il piemontese pretende un attacco competitivo per misurarsi con le migliori d’Europa. La zona offensiva è da sempre il suo marchio di fabbrica e l’idea è quella di aumentare le soluzioni a disposizione. In questo contesto, Malen rappresenta la certezza assoluta. Ma il resto del reparto resta tutto da definire.

Dybala ci sarà, ma i problemi fisici non gli permetteranno mai di garantire continuità per tre competizioni. Soulé resta un’incognita, tra la pubalgia e un possibile addio. Vaz, invece, potrebbe andare in prestito: un profilo ancora troppo giovane per essere una vera alternativa stabile. E poi c’è Dovbyk. L’ucraino è stata una delle delusioni della stagione. L’infortunio ha inciso, ma tra rigori sbagliati e prestazioni altalenanti non è riuscito a imporsi né a entrare pienamente nei piani di Gasperini. Il tecnico potrebbe anche sacrificarlo per arrivare a un attaccante più adatto alle sue idee. La Roma, però, non ha intenzione di svenderlo. Due anni fa sono stati investiti circa 35 milioni per prelevarlo dal Girona e servirà una cifra simile per una sua eventuale cessione. L’ipotesi prestito resta sullo sfondo, ma appare molto defilata. In caso di addio, piace il nome di Scamacca. Ma il mercato è lungo e non si escludono sorprese.