A Roma ci si innamora facilmente. Basta poco per entrare nei cuori dei tifosi: un gesto, un gol nel momento giusto, oppure arrivare a metà stagione e cambiare il volto di una squadra. Donyell Malen appartiene a questa seconda categoria. Un impatto devastante. Quasi fuori scala. L’olandese è atterrato nella Capitale per alzare subito il livello della Roma e lo ha fatto senza esitazioni. Gol, giocate, controlli di prima, classe. Elementi che hanno accompagnato la corsa giallorossa verso la Champions. Ora è il futuro della squadra. A rendere ancora più evidente il suo impatto ci pensano i numeri. In metà del tempo rispetto ai rivali, Malen ha realizzato 14 gol, chiudendo secondo nella classifica marcatori di Serie A. Un dato pesante, difficile da ignorare. Non solo. L’olandese è il primo giocatore del campionato per “big chance convert”, la capacità di trasformare occasioni nitide in gol: 7 come Marcus Thuram, due in più di Douvikas e Lautaro. Come riportato da Sky, è anche quarto per “big chance” create e quinto per “expected goals”. Numeri da elite. Non solo dal suo arrivo, ma considerando l’intera stagione. E tutto questo in appena sei mesi. Il resto è già proiezione. La prossima stagione sarà un’altra storia. La Roma lo sa. E i tifosi anche.