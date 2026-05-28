Sarà Donyell Malen uno dei rappresentanti più di spicco della Roma al prossimo Mondiale che prenderà il via tra circa due settimane in USA, Canada e Messico. Un sogno diventato realtà per l'attaccante giallorosso, che lo celebra sui social con una serie di scatti significativi. La prima è con la famiglia, le altre da bambino con la maglia dell'Olanda, anche insieme all'amico e compagno Justin Kluivert, che ha vestito la maglia della Roma pochi anni prima di lui. "Da ragazzino guardavo la Coppa del Mondo in Oranje con la mia famiglia, sognando di momenti come questi. Da giocare nelle giovanili a ora rappresentare il mio paese sul palcoscenico più grande al fianco di amici che conosco da tanti anni è una sensazione speciale", scrive Malen su Instagram.

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