“Arrivo, Max”. Nel siparietto di martedì tra Gasp e Allegri, il tecnico piemontese ha lanciato l’avviso al collega. Il senso, parafrasando, è chiaro: sabato la Roma va al Maradona e vuole tornare a casa con i tre punti. E la situazione in casa Napoli, nonostante la vittoria, non è delle migliori. “Siamo fragili”. L’allarme lanciato da Allegri dopo il 4-3 al Bodo. I partenopei hanno ritrovato la vittoria, ma i tre gol incassati hanno messo a nudo le difficoltà di una difesa che concede troppo, anche quando è schierata. Gli azzurri si abbassano, lasciano filtrare palloni in area e faticano a leggere le giocate avversarie. Una fragilità che arriva in un momento delicato: il ko di Venezia in campionato, le prime due sconfitte in Champions e un tecnico sotto pressione. Allegri vuole risolvere i problemi in fretta. Ma Gasperini può provare a sfruttarli.

La Roma arriva al Maradona con ambizioni da big e un’idea chiara: attaccare gli spazi prima che il Napoli riesca a ricompattarsi. O almeno, è questo il primo pensiero nella mente di Gasp. Soulé può inventare tra le linee, Mora dare imprevedibilità alla manovra, Malen attaccare la profondità e trasformare ogni imbucata in gol. Quello che cerca in A dal 14 settembre. La qualità dei singoli può fare la differenza, ma sarà soprattutto la velocità delle combinazioni a mettere alla prova la retroguardia di Allegri. Contro una squadra che si abbassa e fatica a leggere il gioco, ogni passaggio in verticale diventa una minaccia. Gasp ha l’occasione di sfruttare le crepe azzurre per continuare a sognare in campionato. Il Napoli cerca risposte. La Roma può togliergliele.