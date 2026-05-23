Uno dei primi allenatori di Malen, René de Kort, ha ricordato i primi passi del numero 14 della Roma al VV Succes in un'intervista al Corriere dello Sport. Ecco uno stralcio delle sue parole: "Si capiva già a 5 anni che aveva qualcosa in più rispetto agli altri. Lo notavamo perché si metteva a palleggiare a bordocampo aspettando di giocare. Quando ha cominciato a giocare le partite la sua squadra non ha più smesso di vincere. E così ha fatto nelle altre categorie: prendeva palla, cominciava a dribblare tutti i giocatori in campo e segnava. Avversari alti, bassi, più grossi, non importava: nascondeva la palla a tutti". Importante per Donyell è stato il supporto del nonno Joop: "Era il suo migliore amico. Stava sempre con lui a giocare a calcio", ha ricordato de Kort. Anche Raymond Leever, presidente del VV Succes, ha voluto ricordare il centravanti giallorosso: "Donny occupa ancora un posto speciale all’interno del club. Rappresenta un’ispirazione e la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà, anche partendo da un piccolo club dilettantistico come il nostro. Recentemente ha sostenuto il Succes con una generosa donazione per aiutarci a realizzare il nostro nuovo progetto di illuminazione LED per i campi".