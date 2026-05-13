Donyell Malen è il giocatore più impattante nella storia del calcio italiano a livello di gol dal suo arrivo a metà stagione. Tredici gol, uno in più di Balotelli, e due partite ancora a disposizione per trascinare la Roma verso il sogno Champions. Sui 13 punti nelle ultime cinque partite c'è ovviamente la sua firma e un popolo, quello romanista, ai suoi piedi. "Qui posso giocare il mio calcio", ha detto l'olandese. Il riscatto è scontato, meno lo era il fatto che un calciatore appena arrivato si calasse così tanto nella sua nuova realtà. E una volta di più lo testimonia anche il siparietto pubblicato dal club giallorosso sui social: nei saluti alla telecamera dei giocatori che scendono in campo per allenarsi spicca il suo "Buongiorno fra'!" Sempre più italiano, ma soprattutto sempre più romano e quindi romanista. Il suo sorriso è diventato contagioso e, neanche a dirlo, il video ha fatto il giro del web facendo impazzire tutti i tifosi.

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