Donyell Malen e Paulo Dybala, due nomi e una garanzia. Almeno per la Roma, almeno dallo scorso gennaio. Quando giocano insieme, Bobby e la Joya sono in grado di mostrare un feeling assoluto e far sognare tutto il popolo giallorosso. Contro il Genoa nessuno dei due era a disposizione di Gasperini: l'olandese out per squalifica, l'argentino per infortunio. Ma entrambi erano presenti all'Olimpico, quantomeno sulle spalle di un tifoso. Nella foto condivisa su Instagram da Malen e poi ricondivisa anche da Dybala, infatti, si nota un tifoso giallorosso con la maglia "Dybalen" e il numero 35 (il 14 dell'olandese e il 21 dell'argentino). Un siparietto simpaticissimo per due giocatori in grado di disegnare calcio.