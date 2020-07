Maledizione Roma: è la squadra che ha colpito più legni dal 2015

La Roma al primo posto in Serie A tra le squadre che hanno colpito più pali e traverse, a partire dalla stagione 2015-16. Questo il piazzamento dei giallorossi nella curiosa classifica pubblicata da “Opta”, con i capitolini in testa a quota 101 legni, davanti a Napoli (96) e Juventus (84). La tripla cifra è stata raggiunta dal palo preso contro la Sampdoria da Kolarov, subito emulato da Cristante nell’ultima gara con l’Udinese. Ma il calciatore della Roma più “sfortunato” è Edin Dzeko, con 22 legni colpiti: davanti a lui, il solo Insigne (27). I giallorossi hanno primeggiato in questa speciale graduatoria per tre volte negli ultimi quattro campionati, mentre in questa stagione sono “soltanto” al sesto posto con 14 pali/traverse. Alla pari della Lazio e dietro ad Atalanta, Verona, Milan (tutte a 15), Juventus (16) e Napoli (20).