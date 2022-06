Maldive-Uzbekistan, Shomurodov protagonista con una tripletta

Nel match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Asia, il giocatore della Roma, Eldor Shomurodov (uscito al minuto 83), è stato assoluto protagonista della partita con una tripletta personale. Il suo Uzbekistan, infatti, ha battuto le Maldive per 0-4 in trasferta ed ora si trova al comando della classifica del gruppo C con ben 6 punti in 2 partite insieme anche alla Thailandia. Ancora a zero Sri Lanka e Maldive.