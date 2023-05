Maldini: “Sarebbe stato più facile prendere Dybala, ma non era giusto per noi”

Il dirigente rossonero difende la filosofia del club: "Sarebbe stato anche meno oneroso andare su un giocatore come l'argentino, ma non sarebbe stato giusto per il nostro progetto né condiviso dalla società"

Il Milan esce nettamente dalla Champions al cospetto dell'Inter nel derby della Madonnina. A fine partita è anche tempo di alcuni bilanci, tra cui il flop De Ketelaere, che Maldini analizza a più ampio spettro. "Sarebbe stato più facile e molto meno oneroso andare su un giocatore come Dybala all’inizio dell’anno, ma sarebbe stato giusto per il nostro progetto? Sarebbe stato giusto e condiviso dalla proprietà? No - le parole del dt rossonero a 'Sky Sport' -. Abbiamo un’idea di costruire una squadra giovane e talentuosa, a volte prendendo questi giocatori si rischia che facciano fatica. Ma questa è la nostra idea di calcio e di come investire. È una cosa condivisa con la proprietà. Se avessi voluto fare una formazione più forte oggi avrei fatto un altro mercato. Serve tempo sì, ma sempre consci che siamo il Milan e abbiamo una storia lunghissima e grandissima".